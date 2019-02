Politie treedt op tegen snelheidsduivels in Avekapelle

Bij recente controles blijkt dat vier op de tien chauffeurs er een te zware voet heeft. Eén persoon reed zelfs 50 km per uur te snel.

Sluipverkeer door trajectcontrole

Eigenlijk zijn er twee verkeersproblemen in Avekapelle, een klein dorp in de Westhoek dat amper 300 inwoners telt. Sluipverkeer is het eerste probleem. In de Roesdammestraat is alleen plaatselijk verkeer toegelaten. Maar door de trajectcontrole iets verderop in Pervijze kiezen veel chauffeurs toch voor die weg om van Diksmuide naar Veurne te rijden. Ook al is de trajectcontrole in Pervijze nog niet actief.

"Zorgwekkend"

Maar Avekapelle heeft niet alleen last van sluipverkeer, maar ook van snelheidsduivels. Vier op de tien chauffeurs rijdt er te snel. Zorgwekkend, zegt de politie.