Politie stopt Russische trouwstoet

Op de Rijksweg in Roeselare onderschepte de interventiedienst van politiezone RIHO vanmiddag een Russische trouwstoet van maar liefst 25 voertuigen.

De Russische bestuurders pleegden meerdere verkeersinbreuken en brachten andere weggebruikers in gevaar. De politie stelde verschillende overtredingen vast: met de wagen op het fietspad rijden, de rijksweg afzetten met voertuigen en driften op de openbare weg.

Door het kordate optreden van de politie kon de trouwstoet tot stilstand gebracht worden. Eén voertuig werd in beslag genomen omdat de bestuurder niet verzekerd was. Aan datzelfde voertuig was ook een gestolen kentekenplaat bevestigd. Daarnaast werden 2 rijbewijzen voor 15 dagen ingetrokken.