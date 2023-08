Politie schiet op wagen van vluchtende gangsters in Beveren-Leie

In Beveren-Leie bij Waregem heeft de politie, na een achtervolging, drie Franse gangsters kunnen inrekenen. Agenten schoten daarbij de banden van een wagen lek.

De achtervolging begint volgens onze informatie in de buurt van de Franse grens. De wagen is geseind door een ANPR-camera en vlucht weg. Hij rijdt in op politievoertuigen. Agenten kunnen de wagen klemrijden en twee gangsters inrekenen. De derde vlucht weg, maar wordt na een klopjacht met steun van een helikopter ook gevat.