Politie schiet gewapende man neer in Ichtegem

Volgens de burgemeester gebeurde de schietpartij in de Kapelhoek in Eernegem. De politie werd rond 4 uur opgeroepen voor problemen in een woning in de buurt. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek de man gewapend te zijn. Welk wapen de man bij zich had, is voorlopig onduidelijk.

De burgemeester bevestigt dat de politie uit zelfverdediging een schot loste. De man in kwestie raakte daarbij gekwetst, maar verkeert niet in levensgevaar. Hij ligt onder bewaking in het ziekenhuis. Het parket bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar geeft geen verdere commentaar. De omstandigheden worden daarbij verder onderzocht.