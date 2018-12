Politie rolt tien cannabisplantages op, samen goed voor meer dan 8000 planten en 36 kg geoogste cannabis

Tien verdachten aangehouden

Bij huiszoekingen werden de voorbije weken tien verdachten opgepakt. Drie van hen zijn aangehouden, het zijn Duitsers van respectievelijk 47, 54 en 57 jaar. Vijf andere verdachten, onder wie drie Belgen, een Duitser en een Armeniër zijn voorwaardelijk vrijgelaten. Eén Litouwse verdachte werd niet aangehouden maar blijft wel in verdenking.

Vermoedelijk speelde een 46-jarige Belg een hoofdrol in de georganiseerde drugbende. Hij werd door de politie in Portugal opgepakt en is vandaag overgebracht naar ons land. Hij verschijnt morgen voor de onderzoeksrechter in Gent.

Negen maanden onderzoek

Het onderzoek naar de georganiseerde bende ging in maart van start door de federale gerechtelijke politie. Dat leidde in september tot de ontmanteling van een plantage in Merendree waar meer dan 5.000 planten aangetroffen werden. In diezelfde periode kon ook de recherche van de politiezone Aalter/Knesselare in Aalter en in Nazareth kleinere actieve en non-actieve plantages oprollen. Opvallend: in één van locaties in Aalter werden koeltrailers aangetroffen die ingericht waren als kweekruimtes.

Verder onderzoek gaf aan dat de bende opslagruimte huurde in Gent. Bij een huiszoeking in twee boxen ontdekten de speurders materiaal om een plantage op te zetten, zakken met cannabis, alarmpistolen en een vuurwapen, nummerplaten en meer dan 400.000 euro cash. Uiteindelijk vonden ze ook in Vinkt bij Deinze een kleine plantage (120 planten).

Onderling verband

Verbanden tussen de beide onderzoeken gaven aan dat het mogelijk over dezelfde bende ging. Alle dossiers werden daarop samengebracht en verder onderzocht door de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen in nauwe samenwerking met de Politiezone Aalter/Knesselare.

Het verder gezamenlijk onderzoek leidde verder nog tot de ontmanteling van een plantage in Oostakker, Deinze (500 planten), een loods in Wetteren, waarin 5 koeltrailers stonden die elk voorzien waren van 200 planten, een plantage in Gullegem (1500 planten) en 9 kg verwerkte planten van een eerdere oogst en een plantage in opbouw in Gistel.