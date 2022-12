Bij verschillende huiszoekingen naar handel in verdovende middelen zijn in de regio Roeselare aanzienlijke hoeveelheden drugs in beslag genomen: anderhalve kilogram amfetamines, één kilogram cannabis, 300 gram hasj en XTC-pillen. Verder zijn er ook twee voertuigen, 6.000 euro cash, een alarmpistool en bivakmutsen gevonden. (lees verder onder de foto)

Zes verdachten in het onderzoek zijn opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden: 2 grote dealers uit Antwerpen en 4 verkopers in Roeselare.