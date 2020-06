Politie reageert op doodsbedreigingen aan agenten

Op een Facebookpagina die oproept tot gerechtigheid, worden de agenten met naam genoemd. Ze worden ook met de dood bedreigd in een Facebookpost in het Frans. "Alle personen die jou vermoorden zullen sterven, één na één."

Uithuiszetting loopt fataal af

Twee jaar terug zetten agenten de 27-jarige Lamine Bangoura uit zijn huurwoning in de Mezenstraat in Roeselare. De man verzet zich hevig en de politie moet hem in bedwang houden. Lamine sterft uiteindelijk ter plaatse. De raadkamer beslist vorige week dat de acht politieagenten niet vervolgd worden voor de dood van de man.

De politiezone Riho betreurt dat de namen verschenen zijn op sociale media. Ze stellen een proces-verbaal op.

Stille wake

Op Facebook wordt ook opgeroepen om zondag samen te komen tijdens een stille wandeling voor Lamine. Maar de organisatie stelt de mars nu uit. Er is voorlopg nog geen nieuwe datum.