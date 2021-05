Politie pakt overlast door hangjongeren aan in Lauwe

Vrijdagavond heeft politiezone Grensleie in Lauwe een actie uitgevoerd om overlast door hangjongeren aan te pakken, na signalen van sluikstorten, klein vandalisme en druggebruik. Ook in Menen werd een controleactie opgezet, waar meerdere pv's werden uitgeschreven voor druggebruik en -bezit.

Vrijdagavond heeft politiezone Grensleie in Lauwe een integrale actie gehouden, na heel wat signalen dat (kleine) groepjes voor overlast zorgen door bv. sluikstorten, vandalisme en druggebruik.

In totaal werden tien collega's aangestuurd om actief te controleren en de orde te handhaven op een aantal 'hotspots' waar jongeren vaak samentroepen. Daarvoor werden ook drones en drugshonden ingezet. De politie kon ook rekenen op de samenwerking van de gemeenschapswachten van stad Menen. Ondanks het slechte weer konden enkele jongeren geïdentificeerd worden, maar zonder specifieke resultaten.

Handhaven, maar ook sensibiliseren

Naast identificatie en controle had de actie ook als doel om buurtbewoners en jongeren te sensibiliseren. Dat gebeurde met een specifieke infofolder, met onder andere informatie over wat je best doet bij abnormaal gedrag.

Voor de actie kreeg de jeugddienst de kans om hun mening te geven, en dat werd geapprecieerd. "90 procent van de jongeren heeft het goed voor, maar door enkelingen wordt heel hun naam en reputatie besmeurd. Dat wil niemand", klinkt het.

Controleactie in Menen

Op dezelfde avond werd ook in Menen een controleactie gehouden. Daar werden meerdere pv's uitgedeeld voor onder meer drugsbezit en -gebruik.

