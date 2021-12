Politie pakt amokmakers op na gevecht in stationsbuurt Roeselare

Ze zijn opgepakt voor verhoor. De daders konden snel gevat worden omdat er aan het station heel wat camera’s hangen en omdat de politie vaak in de buurt patrouilleert.

De vechtpartij begon zaterdagavond rond kwart over acht. Eerst in het station en daarna buiten op het plein. Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn in de buurt, toch spreekt de politie niet van een escalerend of structureel probleem.

Enkele weken geleden nog raakte een man zwaargewond na een uit de hand gelopen discussie. Nu ging het om een ruzie tussen Roemenen en Tsjetsjenen, maar details ontbreken nog, omdat er tolken nodig zijn om de betrokkenen te verhoren.