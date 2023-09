Politie opent nieuwe schietstand in Zedelgem

Op de politieschool In Zedelgem is de nieuwe schietstand officieel geopend. Een half jaar later dan eerst gepland. De vorige schietstand was in Assebroek, studenten van de politieschool besparen dus tijd.

Ook verschillende politiezones kunnen er komen oefenen. Het hele project heeft bijna 8 miljoen euro gekost, 6 miljoen betaald door de provincie.

Later dan gepland

Na een dik jaar werken is de nieuwe schietstand in de West-Vlaamse Politieschool eindelijk af. Sinds mei kunnen de studenten er oefenen, normaal gezien was dat in december 2022 gepland.

Steve Margodt, directeur van de West-Vlaamse Politieschool: "Een paar onvoorziene omstandigheden en wat vertraging opgelopen. En uiteraard moet alles in orde zijn vooraleer je kan starten met schieten, want daar gelden strenge protocollen voor." (lees verder onder de foto)

Modernste schietstand

Er zijn twee schietruimtes voorzien van elk 30 meter, zodat twee groepen tegelijk kunnen oefenen. "Het is de modernste schietstand die je tot nu kan toe vinden, zeker in West-Vlaanderen. Het is de meest recente schietstand, dus met de meest recente technologieën. De meest recente materialen zijn ook gebruikt. En we hopen heel binnenkort ook met de nieuwe munitie van de SCAR te kunnen schieten", zegt Margodt.

Dat de schietstand nu op het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten in Zedelgem is, in plaats van de oude in Assebroek, is een enorme tijdswinst. Zeker als je weet dat ze zo'n 100 uur schietlessen krijgen in de opleiding.

"De verplaatsing hoeven ze niet meer te maken. Ze kunnen op de site blijven. Ook onze wapens lagen in Assebroek, die liggen nu veel dichter en zijn veel beter beschermd. Het is gewoon veel praktischer en gemakkelijker." (lees verder onder foto)

Federale en lokale politie

Niet alleen studenten, ook de West-Vlaamse diensten van de federale politie en de politiezones van Brugge, Damme/Knokke-Heist, Het Houtsche en Regio Tielt kunnen hier komen trainen.

Korpschef Politiezone Regio Tielt Claude Vandepitte: "Schieten is een techniek die heel goed moet zijn. Drie à vier maal per jaar moet elke politieambtenaar dit oefenen, het terrein en de scenario's volgen. Dat is tamelijk intensief. Het feit dat wij hier terecht kunnen, in een nagelnieuwe schietstand, die ook opgebouwd is volgens onze noden - er is inspraak geweest - kan enkel een succes worden genoemd."

Meer dan schietstand

In het gebouw zijn ook diverse kamers voorzien, waar studenten leren omgaan met verschillende situaties. Rond het nieuwe gebouw ligt ook een parking en een oefenbaan om verkeerssituaties te ensceneren.

Alles samen goed voor een kost van 7,8 miljoen euro. De provincie West-Vlaanderen betaalt daarvan 6 miljoen euro.