De politiezone Damme/Knokke-Heist voert ook dit weekend strenge controles uit op de naleving van de coronamaatregelen. Met zo’n 80 mensen controleren ze of de regels worden gerespecteerd.

Wie geen geldige uitleg geeft krijgt een boete. Op alle belangrijke invalswegen staan er controleposten. Wie toch tot aan de zee geraakt wordt opgevangen door de strandpolitie. Die krijgt informatie binnen via de drones van de civiele bescherming. Terwijl de federale politie te paard in de duinen patrouilleert.

De strenge maatregelen zijn nog zeker tot het einde van de paasvakantie van kracht. Dus blijft u maar beter nog even in of tenminste rond ‘uw kot’.