Politie Oostende zoekt eigenaars van gestolen grafornamenten

Er is nu een oproep naar nabestaanden. "Is er een voorwerp verdwenen of beschadigd aan of op de rustplaats? Neem dan contact met ons op."

Wel breng je beter een foto of factuur mee om de identificatie makkelijker te maken.

"Ga geregeld langs"

Ook roept de stad op om vaker langs de begraafplaats te passeren. “Met de komst van de donkere dagen willen we de burger oproepen om waakzaam te zijn op de begraafplaatsen", geeft burgemeester Bart Tommelein mee.

“Ga geregeld langs en meld het aan de politie als je iets verdachts ziet,” voegt korpschef Philip Caestecker daar nog aan toe. “Ook beschadigingen of vandalisme mogen steeds aangegeven worden. Als er bij politie geen aangifte of melding wordt gedaan, kunnen wij geen onderzoek starten.”