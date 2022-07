Politie Oostende vraagt alertheid na reeks verloren gelopen kinderen aan zee

De Oostendse politie raadt badgasten aan om alert te blijven op het strand. Dat doet de politie na een reeks verloren gelopen kinderen, en in aanloop naar het drukke weekend aan zee. Sinds 11 juni liepen er bij politie Oostende al meer dan dertig meldingen binnen van verloren gelopen of vermiste...

Donderdagavond nog was een tienermeisje kortstondig vermist op het strand. Uiteindelijk werd ze veilig en wel teruggevonden. Ook voor de andere gevallen sinds 11 juni was dat het geval.

Anti-verdwaalarmbandjes

Maar de politie van Oostende wil met het oog op een druk weekend aan zee dit soort incidenten vermijden. "Met enkele basistips kan iedereen dergelijke verontrustende situaties voorkomen", benadrukt waarnemend korpschef Hannelore Hochepied.

"Zo is het belangrijk dat mensen op het strand een herkenningspunt afspreken, zoals een opvallend gebouw, redderspost of verdwaalpaal. Spreek onderling ook goed af waar je elkaar terug ontmoet in geval je iemand uit het oog zou verliezen. Bij de strandredders kan je ook anti-verdwaalarmbandjes krijgen: daarop kan je de naam van het kind en telefoonnummer van de ouders noteren."

"Opgelet voor springtij"

Eerder waarschuwden de reddingsdiensten en provinciebedrijf Westtoer voor hoogwater met springtij op het drukste moment op het strand, zaterdag en zondag tussen 15 en 17 uur. "De zee is geen zwembad: springtij bij hoogwater betekent ook een sterke onderstroom."

"Tot slot, blijf weg van strandhoofden en pieren, en ga steeds zwemmen in een bewaakte zone."

Lees ook: