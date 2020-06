Politie Oostende rolt Belgisch – Nederlands heroïnenetwerk op

Midden vorig jaar al ontdekte de recherche een rechtstreekse aanvoerlijn van heroïne en cocaïne vanuit Maastricht naar Oostende. Gedurende een jaar werd de organisatie verder in kaart gebracht. De drugs werden op regelmatige basis naar Oostende gebracht, de opbrengsten gingen terug naar Maastricht. Het volledige klantenbestand uit Oostende en omstreken werd geregistreerd, het ging om meer dan 200 klanten.

11 kg heroïne, 60.000 euro cash

De afgelopen dagen ging de politie tot actie over. In Maastricht arresteerde de Nederlandse politie de twee organisatoren en een koerier. Bij die arrestatie werd ook 11 kg drugs in beslag genomen, vermoedelijk heroïne, samen met meer dan 60.000 euro cash.

In ons land werden in Oostende en de omgeving 10 huiszoekingen uitgevoerd bij lokale dealers en medewerkers van de organisatie. In totaal werden 19 verdachten gearresteerd. 11 van hen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. 10 van hen werden opgesloten in voorlopige hechtenis, 1 van hen werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden.

Tijdens de acties werden ook 2 voortvluchtigen aangetroffen, die niet waren teruggekeerd na penitentiair verlof. Deze mannen werden teruggebracht naar de gevangenis van Brugge.