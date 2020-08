Politie Oostende klaar voor 'Mars tegen Straffeloosheid'

De politie van Oostende is naar eigen zeggen klaar om de via Facebook aangekondigde 'Mars tegen straffeloosheid' te ontvangen. Al is die door burgemeester Tommelein verboden want samenscholingen zijn nog steeds niet toegestaan.

Het is de Facebookgroep 'Met de trein naar Oostende' die al sinds enkele dagen oproept om zondag in Oostende te betogen tegen wat zij de straffeloosheid noemen die heerst voor de relschoppers die eerder deze zomer op de stranden van Blankenberge en Knokke-Heist voor amok zorgden. Burgemeester Tommelein wilde contact zoeken met de initiatiefnemers en met hen in gesprek gaan, maar dat lukte niet. De oproep is gelanceerd door een man uit Aalst die 'het strand van Oostende terug wil opeisen'.

Politie is klaar

Intussen houdt de politie zich klaar om eventuele ongeregeldheden de baas te kunnen. De politie krijgt daarvoor steun van het federale korps. Alleen is er erg weinig duidelijk over de manifestatie, waar enkel op sociale media wordt voor opgeroepen. De start zou om 13 uur plaats vinden in het centrum.