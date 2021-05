Politie ontruimt illegaal autokerkhof in Brugge

De politie van Brugge is vanmorgen gestart met de ontruiming van een perceel in de Velodroomstraat in St-Michiels. Het gaat om een terrein waar al jaren tientallen autowrakken staan.

De eigenaar sleutelt er in openlucht aan wagens maar heeft daar geen vergunning voor. De zaak sleept al lang aan. Voor de buurtbewoners was het zogenoemde ‘illegale autokerkhof’ dan ook al jaren een doorn in het oog.

Bodemverontreiniging

De eigenlijke ontruiming past in een jarenlang onderzoek rond milieu en ruimtelijke ordening. Politie Brugge werkte hiervoor nauw samen met de dienst Leefmilieu van Stad Brugge en de Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (Ovam). Het perceel waar de autowrakken al jaren staan opgesteld, bevindt zich in een woonwijk. Door de garagewerken die plaatsvinden in openlucht en op niet verharde grond is er sprake van bodemverontreiniging. Bovendien heeft de eigenaar daar geen stedenbouwkundige vergunning voor. (lees verder onder de foto)

Al veroordeeld

Op 28 februari 2020 werd de eigenaar door het Hof van Beroep in Gent al veroordeeld tot een geldboete, een zogenoemde herstelvordering én een exploitatieverbod. Maar de eigenaar lapte het vonnis aan zijn laars en liet het perceel al ruim een jaar onaangeroerd. Er staan nog steeds een dertigtal autowrakken.

In september 2020 nam de Brugse politie samen met OVAM het voortouw om een ontruiming voor te bereiden. Vandaag is het dus zover. De eigenaar werd per aangetekende brief maar ook vanmorgen op zijn woonplaats verwittigd van de ontruiming, waardoor politie en stad alsnog hoopten op zijn medewerking. Maar uiteindelijk moest er toch een slotenmaker aan te pas komen en een takelwagen gevorderd worden om de oprit vrij te maken en het terrein te betreden.

Bedoeling is om de 31 autowrakken nu over te brengen naar een afbraakcentrum aan de Lodewijk Coiseaukaai.