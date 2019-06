Politie ontmaskert "money mule" en waarschuwt

Dankzij doorgedreven speurwerk van de politiezone Westkust is deze week een man van 37 uit Machelen aangehouden voor oplichting via het internet.

Hij is onder andere medeplichtig aan het oplichten van een 57-jarige vrouw uit Koksijde. Zij verloor een kleine 60.000 euro. Het gaat om een zogenaamde "money mule". De laatste tijd kreeg de politie meermaals aangiften binnen van mensen die aanzienlijke sommen geld overmaakten en in de val van oplichters waren getrapt. Ze maken vaak gebruik van "money mules", of "geldezels" om mensen op het verkeerde been te zetten.

Voorbeeld

"Een fictief voorbeeld daarvan is het geval van Lien", zegt politiewoordvoerster Ine Deburchgraeve. "Zij krijgt op Facebook een vriendschapsverzoek van Alex en leert hem gaandeweg kennen. Alex woont in Afrika en moet geopereerd worden. Helaas heeft hij zelf niet voldoende geld voor de operatie. Lien wordt gaandeweg verliefd op Alex, krijgt medelijden en maakt hem verschillende grote sommen geld over zodat de operatie kan doorgaan. Alex vertelt Lien dat hij een Belgische vriend heeft waarnaar ze de sommen geld kan overschrijven en wint zo het vertrouwen van Lien. In werkelijkheid bestaat Alex niet en zit een buitenlandse oplichtersbende die gebruik maakt van een Belgische “money mule” achter het Facebookprofiel. Bij oplichting via het internet maken fraudeurs jammer genoeg meer en meer gebruik van “money mules”. Het gaat om iemand die fungeert als tussenpersoon voor criminelen en criminele organisaties en die zijn of haar bankrekening laat misbruiken voor criminele activiteiten".

Te mooi om waar te zijn

De politie vraagt inwoners dus om alert te zijn als ze een aanlokkelijk voorstel of vraag krijgen via sociale media en internet. "Online oplichters kunnen steeds beter manipuleren. Lijkt iets te goed om waar te zijn, dan is dat ook zo…" Wie zelf het slachtoffer is geworden wordt gevraagd aangifte te doen bij de politie.