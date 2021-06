Politie ontmaskert dealers en doet grote drugvondst in Blankenberge

Na intensief onderzoek door de lokale recherche van de lokale politiezone Blankenberge/Zuienkerke zitten drie vermoedelijke drugdealers sinds kort in de cel.

De verdachten, twee mannen en een vrouw, werden afgelopen weekend in Blankenberge gearresteerd. Naar aanleiding van hun arrestatie werden verschillende soorten drugs en geld in beslag genomen. Het gaat onder meer om 20.000 xtc-pillen, een kilogram cannabis, een kilogram speed, 8500 lsd - zegels en 370 gram hasj. Die drugs werden aangetroffen in het voertuig van een verdachte. Ze hebben een straatwaarde van zo’n 185.000 euro.