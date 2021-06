Politie ontmaskert bootjesdieven na huiszoekingen

Bij huiszoekingen in de streek rond Houthulst is een plezierboot teruggevonden die eerder gestolen werd langs de Wallevaart in Diksmuide, een vertakking van de IJzer.

Twee verdachten zijn gearresteerd.

De boot die eigendom is van een aantal vrienden werd vorige week gestolen met de hulp van een takelwagen. Eén van de benadeelden had via Facebook een oproep gedaan naar verdere informatie omtrent het gestolen bootje. Daarna kwamen messengerberichten binnen met de boodschap dat de boot te koop werd aangeboden. Er circuleerden ook foto’s van het vaartuig terwijl het uit het water werd gehaald.

Nog meer bootjes gestolen

Aan de hand van die beelden kon de recherche van de politiezone Polder de vermoedelijke dieven identificeren. Verder onderzoek zal uitwijzen of de verdachten in aanmerking komen voor een reeks diefstallen van andere vaartuigen in het IJzerbekken.

