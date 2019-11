Politie onderzoekt verkrachting dementerende vrouw

De Brugse politie onderzoekt de verkrachting van een dementerende vrouw in een woon- en zorgcentrum in Assebroek.

Begin deze week diende de directie van het centrum klacht in bij de politie van Brugge. De dader is nog niet gevat, maar de politie gaat er voorlopig van uit dat het gaat om een bezoeker of medebewoner. Het parket onderzoekt de zaak en het woonzorgcentrum neemt extra veiligheidsmaatregelen.

Pablo Annys: "Sluitingsuren verscherpen"

Pablo Annys, de voorzitter van zorgvereniging Mintus, de koepel boven het woonzorgcentrum gaf meer uitleg aan onze redactie: "We hebben onmiddellijk na het verhaal van het slachtoffer de politie zelf opgebeld. We hebben het slachtoffer alsook de familie begeleiding aangeboden. Het parket onderzoekt de zaak en we hebben een aantal bijkomende maatregelen getroffen. We nemen nu extra veiligheidsmaatregelen waarbij we o.a. de sluitingsuren verscherpen.”

Camerabewaking

Rondom en in het woonzorgcentrum is er camerabewaking. De directie en de betrokkenen hopen dan ook dat de beelden tot identificatie van de dader zullen leiden. Het parket van Brugge wenst voorlopig niet te communiceren over de zaak.