Politie onderzoekt steekpartij in Diksmuide

De federale gerechtelijke politie onderzoekt een steekpartij in Diksmuide van zaterdagnacht.

Toen werd na een ruzie in een huis in het centrum van Diksmuide een man met een mes neergestoken. Het slachtoffer en de verdachte waren zo sterk onder invloed van alcohol, dat ze pas na het weekend konden verhoord worden.

"Van de trap gevallen"

De verdachte wordt beschuldigd van poging tot moord. Zowel het slachtoffer als de verdachte zijn bekend bij de politie voor hun drankmisbruik. Voorlopig is het nog onduidelijk wat er gebeurde in de woning. De hulpdiensten kregen een oproep binnen voor iemand die van de trap was gevallen. Maar ter plaatse vonden de ambulanciers de situatie verdacht.