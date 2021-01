Politie onderzoekt oproep tot coronarellen in Kortrijk

De oproep komt er in navolging van de hevige rellen in Nederland, uit onvrede met de strenge coronamaatregelen. Jamal Qnioun heeft veel contacten binnen de moslimgemeenschap in Kortrijk en waarschuwt op z'n facebookpagina. 'Ook ik krijg alarmerende berichten dat er in onze regio een oproep viraal rondgaat via Instagram en Snapchat waar allochtone en autochtone jongeren samen hand in hand rellen willen plegen aanstaande zaterdag in onze geliefde stad Kortrijk. Ik roep dan ook alle jongeren op om af te zien van die belachelijke plannen en de coronamaatregelen te blijven respecteren.'

Risico-analyse

De politie onderzoekt de zaak. "We maken een risico-analyse en zoeken uit vanwaar de berichten komen. We kijken hoe serieus we deze berichten moeten nemen. Zo kunnen we op de gepaste manier reageren", vertelt Detavernier.

Prikacties in winkels

De Kortrijkse politie heeft ook de handen vol met het doen naleven van coronamaatregelen. Vanaf deze week zullen agenten in burger prikacties uitvoeren in winkels. "We krijgen steeds meer meldingen van winkels over klanten die de maatregelen niet respecteren. Ze dragen geen mondmasker of gaan met meerdere mensen samen shoppen." Daarom controleert de politie voortaan ook in winkels. "Het is jammer dat we dat moeten doen want onze diensten hebben de handen meer dan vol. We begrijpen dat iedereen de situatie beu is maar de regels moeten worden nageleefd."