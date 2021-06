Politie onderschept 'illegale' taxichauffeur in Kortrijk

De politie van de zone VLAS heeft in Kortrijk een voormalig taxibestuurder betrapt die illegaal aan het werk was. Zijn vergunning was namelijk ingetrokken.

De politie had melding gekregen dat de Kortrijkzaan van 28 illegaal doorging. Hij was in mei onder meer betrokken bij een incident aan het station in Kortrijk met een autobestuurder. Hij gebruikte toen een brandblusapparaat als wapen en spoot het apparaat leeg op de autobestuurder en zijn passagier. Beiden moesten toen met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis.

Hij speelde daarop zijn vergunning kwijt, maar bleef sindsdien rondrijden. Zondag kon de verkeerspolitie zijn taxi in de Tolstraat in Kortrijk onderscheppen.