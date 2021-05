Politie onderschept dieven na wilde achtervolging

Alles begon met de diefstal van een motorfiets in Tourcoing. De daders vluchtten weg in een witte bestelwagen, waarop de Franse politie de achtervolging inzette. De twee daders reden op een bepaald ogenblik de E17 op maar in tegengestelde richting. Ter hoogte van Aalbeke gooiden ze al rijdend de gestolen motorfiets uit de bestelwagen, vermoedelijk in een poging om zo de agenten af te schudden. Intussen waren ook de ploegen van PZ Gavers en PZ Mira op de hoogte van de achtervolging. De bestelwagen verliet de autosnelweg ter hoogte van Deerlijk. De achtervolging werd verdergezet, deze keer dus ook met Belgische politiemensen. Ook in Deerlijk reed de bestelwagen in de verkeerde richting door enkele eenrichtingsstraten. Ze hebben er ook een voertuig aangereden. (lees verder onder de foto)

Ter hoogte van Nieuwenhove (Waregem) kwam de bestelwagen tot stilstand door een lekke band. Het duo zette het op een lopen in de omliggende velden, maar kon vlot worden ingerekend. Het gaat om twee Noord-Fransen, een minderjarige (17 jaar) en een meerderjarige (19 jaar). Het Franse gerecht heeft om hun uitlevering gevraagd.