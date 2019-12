Politie neemt nogal kordaat jongen weg bij mama

Er is nogal wat te doen rond beelden op sociale media van een politieoptreden in Oostende. Daarop is te zien hoe de politie nogal kordaat een jongen van bij zijn moeder meeneemt.

Een rechter had beslist dat de jongen bij zijn vader in het buitenland (Spanje) moet gaan wonen. De jongen is daar ook negen jaar geleden geboren. Maar de moeder keerde vier jaar geleden terug naar Vlaanderen. En ze legde de beslissing van de rechter nu al lang naast zich neer.

Toch vragen velen zich af of dit niet op een andere manier kon opgelost worden. Onder meer Child Focus reageert verbolgen op de beelden. De organisatie eist een duidelijker procedure voor kinderen die na een scheiding gedwongen bij één van de ouders moeten gaan wonen.

Het parket van West-Vlaanderen bevestigt alvast dat de rechter in beroep begin vorige maand heeft beslist dat de jongen terug naar zijn vader in Spanje moet. En dat het openbaar ministerie opdracht had gegeven aan de Oostendse politie om de jongen op te halen.