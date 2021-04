Politie Mira toont troeven nieuw gebouw in Waregem

In Waregem heeft de politie van de zone Mira haar nieuwe gebouw getoond. Sinds eind vorig jaar zitten alle diensten op één locatie aan de Kalkhoevestraat. De zone Mira is de stad Waregem en de gemeenten Anzegem, Avelgem, Zwevegem en Spiere-Helkijn.

"Daardoor zitten alle operationele diensten onder één dak in een gebouw dat voldoet aan de eisen en normen zoals dat voorzien is in een modern politiehuis", zegt woordvoerder Michael Vanden Heede.

"Het politiehuis is opgedeeld in verschillende zones waardoor veiligheid en privacy centraal staan: zowel voor het politiepersoneel als burgers. Het biedt een werkomgeving waarin politiewerk efficiënt kan gebeuren met de nadruk op een menselijke en praktische benadering", zegt de politie.

(lees verder onder de foto)

Bijzonder is de decontaminatieruimte in het cellencomplex. Daar kunnen bijvoorbeeld de ogen worden gespoeld als er pepperspray is gebruikt (zie video van demonstratie hieronder).

Er is ook een specifieke "zachte cel", speciaal ingericht voor mensen die lijden aan het EDS-syndroom en een bijzondere aanpak nodig hebben (zie foto hierboven).

Commandokamer met videomuur

De politie heeft ook de commandokamer voorgesteld. "Dat is een afgesloten ruimte die voorzien is voor de verschillende disciplines (politie, brandweer, medische diensten, …) die werkzaam zijn tijdens een gebeurtenis", zegt de woordvoerder.

"Het biedt overzicht en samenwerking met beschikbaarheid van alle publieke camera’s op de openbare weg. Tijdens een groot evenement, ramp of andere gebeurtenis wordt deze ruimte met videoschermen gebruikt om strategische coördinatie te bieden aan de ploegen op het terrein en rapportering aan de bestuurlijke overheden".