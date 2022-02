"Politie maakte geen onderscheid tussen racers en toeschouwers"

Een vader getuigt over zijn zoon, die gisteravond als toeschouwer aanwezig was op de LAR. Het rijbewijs van zijn zoon werd ingetrokken omdat hij bij de straatraces op de LAR aanwezig was. Maar zelf zegt hij dat hij geen enkele overtreding begaan heeft en al zeker niet aan een straatrace heeft deelgenomen.

"Mijn zoon was gisteravond toeschouwer van zo’n straatrace. En bij het teruggaan naar zijn wagen met enkele vrienden, was plotseling de straat afgesloten en heeft de politie of federale politie, de beslissing genomen om hun rijbewijs in te trekken, louter op het model van wagen waar ze mee rijden. Mijn zoon rijdt met een sportieve wagen en louter daarop hebben ze het rijbewijs ingetrokken van die sportieve wagens met de verdenking van, jullie zullen wel geracet hebben, maar dat was totaal niet het geval."

