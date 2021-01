Politie maakt zich klaar voor grenscontroles

Vanaf morgen zijn niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland zeker tot 1 maart verboden. Toeristische reizen kunnen niet meer, professionele wel. Wie de grens overgaat, moet een verklaring van eer bij zich hebben (via https://www.info-coronavirus.be) waarin je bevestigt dat je reis niet toeristisch. Alleen wie in een grensgebied woont, moet geen verklaring van eer kunnen voorleggen.

Welke reizen mogen nog?

Reizen om professionele doeleinden (bijvoorbeeld beroepsporters met een topsportstatuut)

Reizen omwille van dwingende gezinsredenen (o.a. gezinshereniging, huwelijken en begrafenissen)

Reizen omwille van humanitaire redenen (verderzetten van een medische behandeling of bezoeken in het kader van palliatieve zorgen)

Studiegerelateerde reizen

Reizen van mensen die in grensgemeenten wonen en reizen om zorg te dragen voor dieren

Reizen omwille van juridische verplichtingen, dringende herstellingen of omwille van een verhuizing

Voor doorreizen wordt ook een uitzondering gemaakt

Sensibiliseren

Vanmorgen was er al een controle van politiezone Grensleie in Menen, aan de grens met het Franse Halluin. Stefaan Vannieuwenhuyse (PZ Grensleie): 'We zeggen al enkele weken dat wij de belangrijke grensovergangen niet systematisch, maar wel dynamisch controleren. Vandaag maken we bestuurders duidelijk dat vanaf morgen het ministerieel besluit van toepassing zal zijn.'