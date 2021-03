Politie legt lockdownfeest van 30man stil

De politie van zone Kouter kreeg gisteren melding van een mogelijk lockdownfeest in Jabbeke. Het ging om een dertigtal feestvierders, waarvan er velen op de vlucht sloegen. Men vond ook 1.300 lachgasampullen.

Rond drie uur werd de politie van zone Kouter opgeroepen wegens overlast aan de Duinenweg in Jabbeke. Bij aankomst bleek het om tientallen Franse en Waalse feestvierders te gaan die een vakantiewoning hadden afgehuurd. Er kwam bijstand van collega's uit Middelkerke en Oostende.

Toen de politie ter plaatse kwam, sloegen verschillende personen op de vlucht. Ter plaatse werden ook 1.300 lachgasampullen gevonden. Het verdovend middel werkt komt bijna meteen in het bloed terecht en gaat richting de hersenen

“Bij het zien van de politie probeerden meerdere personen weg te lopen en zich te verstoppen. Een dertigtal personen werden aangetroffen, zowel vrouwen als mannen met een leeftijd variërend tussen de 18 en 26 jaar”, klinkt het in een verklaring van politiezone Kouter. Voor alle aanwezigen werd een pv opgesteld en zij mogen zich dus aan een boete verwachten. Eén weerspannige jongere werd aangehouden.

Ander feestje eerder op de nacht

In Torhout was eerder op de nacht ook een feestje aan de gang. De politie arriveerde daar omstreeks 1 uur. De feiten speelden zich af op de terreinen van een bedrijf in de Oude Gentweg.

De politie stelde vast dat er meerdere auto’s op het terrein stonden. In een bijgebouw troffen de agenten een volledig ingerichte bar met sterke drank en een lichtinstallatie aan. De ramen waren afgeplakt met folie.

Er waren acht personen aanwezig, vier vrouwen en vier manenn tussen de 22 en 34 jaar. Geen van hen droeg een mondmasker. De politie stelde acht pv’s op.