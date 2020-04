Politie legt livestream Parisdance-festival stil

Door het coronavirus ging ook dit weekend het dancefestival Parsidance in Rumbeke niet door. Om het leed wat te verzachten, was er zaterdagmiddag een livestream met dj-sets vanop het lege festivalterrein. Tot de politie het feestje vroegtijdig stillegde.

De werkgroep van het festival was van plan om van 14 tot 18 uur live enkele dj-sets uit te zenden vanop het lege festivalterrein voor de vele feestvierders die moesten thuisblijven. Een uur en een kwartier na de start, greep de politie in.

Niet-essentiële verplaatsing

De livestream werd stillgelegd. Volgens de politie is het niet de bedoeling dat meerdere dj's in dezelfde buurt wachten tot ze aan de beurt zijn. Bovendien geldt de aanwezigheid op het festivalterrein niet als een essentiële verplaatsing. De aanwezige personen riskeren dan ook een boete van 250 euro.

Teleurstelling

Op sociale media bedankt organisator Olivier Lefranc iedereen die volgde, maar er klinkt ook teleurstelling: "Wij als organisatie deden ons uiterste best om de mensen THUIS te entertainen en toch nog in deze sombere tijd een lichtpuntje te brengen op deze zaterdag. Een livestream waar ENKEL werknemers aan de slag zijn om door en voor Parsidance Festival (wat een evenement is op vrijwillige basis van Scouts Parsifal Rumbeke) mag dus vandaag ook al niet?"