Politie komt tussenbeide in familieruzie op het strand

Rond zes uur gisteravond is de politie van Oostende tussenbeide moeten komen voor een ruzie op het Klein Strand ter hoogte van het Zeeheldenplein.

Twee families kregen om een nog onbekende reden ruzie. Die dreigde te escaleren. De strandpatrouilles, een interventieploeg en de dispatcher kregen het incident snel in de gaten en snelden ter plaatse. Ze kregen ook versterking. De politie slaagde erin om de gemoederen te bedaren en de ruzie in de kiem te smoren. Maar het incident had op korte tijd heel wat kijklustigen gelokt. En dat dreigde een te grote samenscholing te veroorzaken. Ook dat probleem moesten de agenten aanpakken. Een ruziemaker werd van het strand verwijderd, een aantal mensen werden geïdentificeerd.

Redders voeren actie

Het zijn situaties zoals deze die vanochtend tot een actie hebben geleid bij de redders van Oostende. Ze hebben vanochtend op de bewaakte stranden de rode vlag gehesen en lieten niemand in het water. Ze voerden actie tegen het gebrek aan respect van de strandgangers. Volgens hen zijn die bijzonder agressief en houden ze zich niet aan de coronamaatregelen.