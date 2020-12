Politie klaar om in te grijpen op Nieuwjaar

De overgang naar 2021 zal dus een pak rustiger verlopen dan anders. Wie de nachtklok of het verbod op samenscholing en vuurwerk overtreedt riskeert een boete van 250 euro. Voor deelnemers van lockdownfeestjes loopt dat op tot 750 euro, de organisatoren is dat zelfs tot 4000 euro. Ook de politie van Brugge zal strikt toezien op het naleven van alle regels.

"Onverbiddelijk"

"We zetten meer volk in dan op kerstavond. We gaan dus echt wel onverbiddelijk zijn. Na middernacht wordt er geverbaliseerd. Wat we zeker niet kunnen aanvaarden is feestgedruis na middernacht. Ik kan alleen maar iedereen oproepen - ook in naam van het personeel van de ziekenhuizen en woonzorgcentra - Vier de overgang thuis. Doe het op een ingetogen manier dan kunnen we volgende zomer naar hartenlust op reis gaan en feestjes bouwen.