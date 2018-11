Politie int 11.000 € aan achterstallige belastingen bij controle

De politie van Bredene/De Haan en de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) deden woensdag gezamenlijke verkeerscontroles langs de Vosseslag in De Haan en langs de Fritz Vinckelaan te Bredene.

Daarbij werden zo’n 750 voertuigen door de belastingsdienst gescand en door de politie op snelheid gecontroleerd. Op die manier kon bijna 11.000 euro aan openstaande belastingen geïnd worden.

35 voertuigen reden te snel. Daarnaast werden zeven boetes onmiddellijk geïnd voor gsm-gebruik achter het stuur en het niet-dragen van veiligheidsgordel. Eén bestuurder kreeg een proces-verbaal omdat zijn voertuig niet verzekerd en niet ingeschreven was en hij geen houder van een rijbewijs was. Verder werden 15 processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven wegens het niet kunnen vertonen van een rijbewijs, inschrijvingsbewijs, identiteitskaart of geldig verzekeringsbewijs.