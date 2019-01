Politie Ieper zoekt eigenaars van gestolen werkmateriaal

De lokale recherche van politiezone Arro Ieper voert in opdracht van het Parket West-Vlaanderen afdeling Ieper en in samenwerking met de Police Nationale van Roubaix onderzoek naar gereedschapsdiefstallen uit bestelwagens.

Door de politiediensten van Roubaix werden gestolen gereedschappen gevonden en in beslaggenomen. Een deel van het materiaal werd geïdentificeerd en teruggegeven aan de eigenaars. Maar van veel voorwerpen kon de eigenaar nog niet geïdentificeerd worden. De politie hoopt zo de rechtmatige eigenaar(s) te kunnen vinden.

Herken je onderstaand materiaal of wens je meer info? Neem dan contact op met de lokale recherche afdeling diefstal via 057 230 585 (enkel tijdens kantooruren) of PZ.ArroIeper.Recherche@police.belgium.eu

Het gestolen werkmateriaal