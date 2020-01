Politie houdt weer "weekend zonder alcohol achter het stuur"

Bedoeling van de aangekondigde actie is om iedereen bewust te maken van het gevaar van rijden onder invloed. De politie wijst op mogelijke alternatieven, zoals een Bob aanduiden, met taxi of openbaar vervoer reizen, of ter plaatse overnachten. "Die keuzes moeten voor iedereen gewoontes worden", aldus de politie.

Bij de vorige editie van het "weekend zonder alcohol achter het stuur", in juni vorig jaar, hadden 618 bestuurders, of 1,67 procent, te veel gedronken. Zo'n 37.000 bestuurders moesten toen blazen. Bij de vorige 'wintereditie', medio januari 2019, was 1,7 procent van de bestuurders onder invloed.

De federale wegpolitie en 108 zones van de lokale politie zullen over het hele land bestuurders aan alcoholtests onderwerpen.