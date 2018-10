Politie houdt overal stiptheidsacties

Ze protesteren tegen de wijzigingen aan het statuut, het dossier van de transmigratie en het geweld tegen agenten.

De acties worden "heel goed opgevolgd", zegt Carlo Medo, voorzitter van het Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel (NSPV). Hoeveel agenten juist deelnemen aan de acties, is moeilijk om vast te leggen. "Het wordt een drukke ochtend voor de politie", stelt de voorzitter van de politievakbond.

De acties duren tot ongeveer 8.30 of 9 uur. "Dat hangt een beetje af van de opdrachten van de teams", aldus Medo. Vincent Gilles, voorzitter van VSOA Politie, stelt wel dat de acties de hele dag kunnen duren. "We hebben de agenten gevraagd de hele dag controles uit te voeren", zegt hij. De acties houden in dat de agenten controles uitvoeren op bijvoorbeeld gordeldracht of alcohol achter het stuur.