Politie houdt grote drugscontrole met hoogtechnologische middelen

Op de E17 is de hele namiddag een grote drugscontrole gehouden. De politie gebruikte daarbij de nieuwste technologieën.

Ze pikte er vooreerst dankzij haar cameranetwerk alleen wagens uit met nummerplaten die al gelinkt zijn aan drugsdossiers. Daarna gingen vier drugshonden maar ook een speciaal busje met scanners van de douane holle ruimtes in de voertuigen opsporen.

Didier Vandecasteele, federale politie West-Vlaanderen: "Via swipes kunnen we holle ruimtes opsporen maar kunnen we ook sporen van drugs detecteren op bijvoorbeeld het stuur en de versnellingspook."

Minister van justitie Vincent Van Quickenborne hoopt met dit soort controles het drugsmilieu nieuwe klappen toe te brengen.