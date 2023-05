Politie houdt BK Biatlon: 'sportiviteit, samenhorigheid, teamspirit' telt

Het militair domein van Lombardsijde was vandaag het decor voor het Belgisch Kampioenschap Biatlon. Dat is een wedstrijd waar politiemensen 6 km door de duinen lopen en tussendoor met hun dienstwapen schietoefeningen doen.

De organisatie is in handen van de lokale politie van Middelkerke, aan de start komen zo’n 150 politiemensen vanuit het hele land. Koenraad Vanhove, Politiezone Middelkerke: "Ze moeten vanop 20 meter staand vuren op een cible. Je hebt de fles in de cible, dat is 0 strafseconden. Buiten de fles zijn dat er 10. Boven de schouders 30. En is het patroon verdwenen is het 70 seconden. We tellen de straftijd op bij de totale looptijd."

Het BK Biathlon voor politieambtenaren is uniek in ons land. De organisatie is in handen van de lokale politie Middelkerke, een kleine zone die maar 90 politiemedewerkers telt. Chris Daels, Politiezone Middelkerke: "Het is een kwestie van engagement op vrijwillige basis. Het is een kwestie van organiseren. Het vertegenwoordigt ook de waarden die we hanteren in de zone: sportiviteit, samenhorigheid, teamspirit."

De winnaar gaat naar huis met een trofee. Al is deelnemen is belangrijker dan winnen, ook bij de politie is er een gezonde competitiegeest.