Politie herhaalt oproep: "Laat zeehonden met rust"

Bij elke melding ging een patrouille ter plaatse om het opdringerige publiek op afstand te houden. Veel mensen denken dat de dieren op het strand ziek of gewond zijn, terwijl ze gewoon even uitrusten. Hieronder kan je bekijken hoe een zeehond in problemen eruit ziet.

Ook weten te weinig kustbezoekers dat de dieren zeer agressief kunnen worden. Een beet van een zeehond kan bijzonder pijnlijk zijn.

GAS-boete?

Ondertussen overweegt de Oostendse politie zelfs om GAS-boetes te geven aan mensen die de rust van de dieren verstoren. Zoals een selfie met het dier maken, bijvoorbeeld...