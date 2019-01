Na een melding van bewoners troffen ze er gisterennamiddag twee transmigranten aan. Er werd een pv opgesteld en de Dienst Vreemdelingenzaken werd gecontacteerd. Enkele uren later troffen ze in het onbewoonbaar verklaard huis nog eens zes mensen aan, en vanochtend waren er opnieuw negen in de buurt van het pand. Ze werden bestuurlijk aangehouden en zijn overgebracht naar het transitcenter in Melsbroek.