Politie haalt 36 transmigranten uit kraakpand in Blankenberge

De federale en lokale politie hebben vanmorgen met een speurhond een leegstaand huis in de Van Mullemstraat in Blankenberge doorzocht. Daarbij zijn 36 transmigranten aangetroffen, voornamelijk uit Algerije, Libië, Marokko en Palestina.

In de loop van de ochtend werden de mensen uit het kraakpand gehaald. Het gaat om transmigranten die in het rijhuis verbleven. Ze werden geboeid en naar het politiekantoor gebracht voor verder verhoor.

Het huis staat al lange tijd leeg en was dus een ideale schuilplaats. De politie was al langer op de hoogte dat er transmigranten verbleven. Ook werden de laatste weken in Blankenberge een aantal winkel- en fietsdiefstallen gepleegd, waarbij de lokale politie van Blankenberge-Zuienkerke kon achterhalen dat de verdachten zich mogelijks in dat pand ophielden. Tijdens de rondgang werden ook enkele fietsen gevonden die vermoedelijk gestolen zijn.