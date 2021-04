Politie grijpt meermaals in bij overtreden regels

Wevelgem

Vrijdagavond betrapte de politie in Wevelgem een negental personen die de samenscholingsregels negeerden en samen zaten in een achterkeuken. Het gaat om werkmakkers in de bouw die na een zware werkweek samen een pint pakken. Ze houden onvoldoende afstand en niemand draagt een mondmasker. Na een woordenwisseling bekoelden de gemoederen vrij snel en betalen alle aanwezigen de boete van 250 euro.

Ledegem

Zaterdagavond kreeg de politie de melding dat er een feestje aan de gang was in een landelijk gelegen woning in Ledegem. Als de politie ter plaatse komt en aanbelt, gooien de aanwezigen de deur meteen dicht. Eén van hen vlucht naar boven. Uiteindelijk laten de aanwezigen de politie toch binnen. Er zitten zeven mensen samen, het gaat om een gezin met kinderen en enkele vrienden. De politie maakt een proces-verbaal op en de aanwezigen aanvaarden de minnelijke schikking. De politie benadrukt dat ze, in deze moeilijke coronatijden, zo menselijk mogelijk optreden.

Diksmuide

In Diksmuide moest de politie ook ingrijpen diezelfde avond. De interventiedienst stelde vast dat zeven personen samentroepten ter ere van een familiereünie. Vijf volwassenen erkenden hun fout en werden geverbaliseerd.