Politie gaat amper in de fout bij handhaven coronaregels

Politiemensen gaan maar heel weinig in de fout in de manier waarop ze de coronamaatregelen doen naleven. Dat blijkt uit een rapport van de toezichthouder Comité P waarover De Tijd zaterdag schrijft.

Het Comité P onderzocht de manier waarop de politie over heel België de eerste golf van de coronacrisis heeft beheerd. Tussen 16 maart en 18 juni kreeg het Comité P 'maar' 197 klachten. Ook de andere politiewaakhond, de Algemene Inspectie, ontving tussen 17 maart en 25 juni maar 51 klachten, staat te lezen in het rapport dat bezorgd is aan het parlement.

Bij het Comité P kwamen wel klachten binnen over veel politiekorpsen in ons land: 135 lokale politiezones en 17 diensten van de federale politie. De lokale politie van Brussel-Elsene spant de kroon met de meeste klachten (14), voor de zones Brussel-Zuid (9) en Antwerpen (8).

Agressief taalgebruik of geen mondmasker

De meeste klachten gingen over politiemensen die volgens de klagers agressief of intimiderend taalgebruik hanteerden, hun taak onjuist uitvoerden, onbeleefd of niet neutraal waren, of overdreven veel mensen bekeurden. Er waren ook klachten over opzettelijke slagen en verwondingen, maar die waren veel minder talrijk. Wel opvallend is dat bij de Algemene Inspectie ook klachten binnenkwamen over politiemensen die geen mondmasker droegen of die de afstand van 1,5 meter niet respecteerden.

Mensen kaartten ook aan dat ze tijdens een actie op een onveilige afstand van andere mensen werden gezet. Uit de dossiers die al afgehandeld werden, blijkt dat de politie in veruit de meeste gevallen geen fout maakte. Het Comité P heeft wel 22 gevallen doorgegeven aan het gerecht om ze verder te onderzoeken. De meeste dossiers (84) konden echter gewoon worden toevertrouwd aan de betrokken politiedienst om ze verder 'autonoom' te onderzoeken.