Politie flitst laagvliegers op 6 Uren van Kortrijk

Er werden controles uitgevoerd langs het parcours en in het stadscentrum. Zaterdag werden er 177 auto's geflitst, zondag 183. In de Moeskroensesteenweg in Aalbeke, waar de maximumsnelheid 50 km/u is, werd een bestuurder geflitst aan 98 km per uur. Hij riskeert binnenkort de intrekking van zijn rijbewijs en een fikse boete.

Zondag werd een laagvlieger geflitst aan 100 km. per uur in een zone 50. Ook een rallypiloot hield zich niet aan de maximum toegelaten snelheid in de Bergstraat in Aalbeke. Hij reed 101 waar maar 50 mag. De politiezone VLAS trok zijn rijbewijs meteen in. Dat betekende meteen het einde van de rally voor de piloot.