Politie en stadswachten stellen flatbewoners op de proef

Ze roepen hen op om niet zomaar hun gemeenschappelijke voordeur te openen. Veel inbraken gebeuren nadat een bewoner in een smoes is getrapt en de deur heeft geopend. In de zone waren er dat vorig jaar 68. Tot nu toe gebeurden er in 2021 maar 49. Maar toch blijft preventie nodig.

De actie is een samenwerking tussen de politie, de politieschool en de stadswachten. Die laatsten bellen aan de deur aan en proberen met een smoesje binnen te geraken. Als dat lukt, krijgt de bewoner twee agenten aan de deur. Lukt het niet, dan krijgt de bewoner een dankbriefje in de brievenbus.