Politie en private bewakingsagenten werken samen

Private bewakingsagenten zullen de politie ondersteunen in het uitvoeren van een aantal taken, zoals het bekijken van camerabeelden, het opnemen van de telefoon en het onthaal in het politiekantoor ’s nachts. Ze zullen ook toezicht houden op de gebouwen van de politie. In politiezone Westkust zijn ze er al mee bezig, in de zone VLAS beginnen de bewakingsagenten op 5 maart.

Vincent Van Quickenborne, burgemeester Kortrijk: "Private bewakingsagenten gaan niet patrouilleren op straat, of mensen in de cel opsluiten, of PV’s uitschrijven. De wet laat dat ook niet toe, dat zou ook niet wenselijk zijn. Maar die bewakingsagenten kunnen de politie wel ondersteunen, en dat is heel welkom."

De politiezone Vlas maakt 200.000 euro vrij. Daar zullen vijf Securitas-medewerkers worden ingezet. In de zone Westkust zijn er al sinds januari een drietal aan de slag, wat de zone zo'n 120.000 euro zal kosten.

Kerntaken

Veiligheidsfirma Securitas is alvast zeer enthousiast over de nieuwe samenwerking met de publieke sector. "Dit is een evolutie die wij zeker aanmoedigen, en sinds 2018 laat de wet dit ook toe", zegt de area manager Roeland De Vulder. Aangezien politieagenten vaak gevoelige informatie verwerken, worden wel een aantal veiligheden ingebouwd. Zo mogen de camerabeelden van de politiecellen niet door een bewakingsagent bekeken worden. "De agenten in de dispatching zullen ook headsets gebruiken om gevoelige oproepen discreet te behandelen", legt burgemeester Vincent Van Quickenborne uit.

De samenwerking vloeit voort uit het debat over de kerntaken van de politie. De politiekorpsen kampen met een tekort aan personeel. "Binnenkort studeren 23 inspecteurs af aan de politieschool, maar alleen al de zone Brugge heeft er minstens 25 nodig", zegt korpschef Nicolas Paelinck van zone Westkust. "Dankzij deze samenwerking kunnen onze mensen zich blijven focussen op de veiligheid van de burger."