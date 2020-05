Politie doet inval in vermoedelijk drugspand

Gisterennamiddag zijn agenten van de zone MIRA een woning binnengevallen in de Peter Benoitstraat te Zwevegem.

Volgens hen waren voldoende elementen aanwezig om te veronderstellen dat de woning werd gebruikt als verkooppunt voor drugs. Op het adres stonden vier twintigers ingeschreven: twee mannen en twee vrouwen.

Bij de inval werden in de tuin een aantal cannabisplanten aangetroffen. In de woning zelf werd 22 gram cannabis, een klein zakje xtc-pillen, 725 euro en een zakje met wat speedrestanten aangetroffen. Het parket werd ingelicht. De gevonden zaken en het geld werden in beslag genomen. Het verder onderzoek loopt verder.