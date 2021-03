Politie controleert samentroepende tuners

De parkings van Kinepolis en de Kortrijk Xpo zijn sinds kort vaste stekjes voor tuningliefhebbers. Ze komen er samen om te racen en driften. Zaterdagnamiddag trok politiezone Vlas eropuit om de overlast te gaan controleren.

Brullende motoren

Meldingen komen zowel tijdens de week als in het weekend binnen. Niet enkel ondervindt men last van de brullende motoren, er is ook sprake van drank- en drugsgebruik ter plaatse.

Net zoals bij eerdere controles, werden gisteren de coronamaatregelen niet nageleefd. Zo'n 65 man troepte samen op de parking en negeerde het samenscholingsverbod en de mondmaskerplicht. Enkelen van hen konden de controle ontvluchten maar het overgrote deel werd staande gehouden.

Gerichte controle

Zij werden allen geïdentificeerd en gecontroleerd, net als hun voertuigen. Daarbij werd ook de drughond van PZ Vlas ingezet.

Om een einde te stellen aan deze frequente overlast, besliste de politiezone VLAS om een gerichte controleactie te organiseren. Vanuit verschillende bronnen wist de politie dat heel wat ‘tuners’ op zaterdagmiddag opnieuw hadden afgesproken op deze parkings.

Later op de avond was er opnieuw een kleine samenscholing, met een nieuwe politietussenkomst. Van 1 bestuurder werd toen het rijbewijs ingetrokken omdat hij onder invloed was van drugs.