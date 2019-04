Politie via camerabeelden op zoek naar aanstokers schermutselingen

In Kortrijk dreigde gisteren een confrontatie tussen een grote groep jongeren en de politie fout te lopen. Iets voor 18 uur moest de politie ingrijpen bij schermutselingen in de populaire uitgaansbuurt van de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk.

Dat verspreidt de politie deze middag zelf in een persbericht.

"Bij het vieren van de einde examenperiode zijn politie en gemeenschapswachten altijd preventief aanwezig in 't Straatje. Heel veel volk op een kleine oppervlakte locatie brengt onvermijdelijk de nodige overlast met zich mee. Ook nu was dit het geval.

Toen de politie en de gemeenschapswachten 1 amokmaker uit de drukke Reynaertstraat wilden verwijderen, achtervolgde een grote groep jongeren de politie tijdens deze interventie. Doordat de jongeren, waarvan sommige duidelijk onder invloed waren, de politie tegenwerkten ontstond een onveilige situatie, waarop beslist werd om politieversterking op te roepen. Daarbij kwamen ook teams van de omliggende politiezones ter plaatse.

Eenmaal de versterking ter plaatse was, werden 2 amokmakers opgepakt en overgebracht naar het commissariaat.

De situatie in de uitgaansbuurt bleef wel gespannen waardoor de politie talrijk ter plaatse bleef. Daarbij werden later op de avond nog eens 3 heethoofden opgepakt. Rond 21.00 uur was er al heel wat volk weg en keerde de rust terug"

Analyse van de camerabeelden

De politie gaat nu de camerabeelden van de Kortrijkse binnenstad analyseren. Het gaat op die manier op zoek naar de aanstokers van de schermutselingen.

