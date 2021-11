Politie Brugge kan aanranders identificeren

Het meisje van zestien werd in april werd tegen haar zin gekust toen ze de trein wilde nemen. Ze deed daarvan aangifte in haar thuisstad. Maar het duurde maanden voor de politie van Dendermonde de twee kon vatten. Het was pas toen camerabeelden op tv verschenen dat er schot in de zaak kwam. De lokale politie van Brugge was zelf van de zaak niet op de hoogte.

Toen de burgemeester van Brugge het opsporings­bericht op sociale media zag passeren lichtte hij de Brugse korpschef in. In een uur had de Brugse politie de twee geïdentificeerd. De jongeren zijn geen onbekenden voor de Brugse politie.